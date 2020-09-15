Savunma ve güvenlik sektörü temsilcileri SEDEC'te buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilen SEDEC 2020 Anayurt, Sınır ve İç Güvenlik Sistemleri etkinliği, savunma ve güvenlik sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi.

SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin (SSI) katkı sağladığı etkinliğin 3 gün süreceğini ve birçok iş görüşmesine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de 2017'den bu yana etkinliğe destek verdiklerini ve bölgelerinden bu yıl 18 firmanın SEDEC'e katılım göstereceğini ifade etti.

Firmaların ikili görüşmelerdeki bilgi alışverişiyle teknoloji konusundaki yetkinliklerini ve yeteneklerini bir şekilde artıracaklarını dile getiren Gültekin, gelişecek kabiliyetlerle ihracat kapasitelerinin artmasının da en büyük temennileri olduğunu bildirdi.

Teknopark Ankara'nın savunma sanayisine önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Gültekin, bunun devamı için gerekli çabayı göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrol arama bahanesiyle sınırlarımıza müdahale etmeye çalışan global güçlere karşı Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda bütün platformlarda dünyaya haklılığını ve gücünü savunma sanayisinin yerli ve milli ürünleriyle ispatlamıştır, ispatlamaya devam edecektir. İç güvenlikte verilen mücadelede de teknolojik gelişmeler en büyük silahımız olmuş ve başarıya ulaşmıştır. Bütün bu tehditlere karşı şanlı ordumuz ve kolluk kuvvetlerimizin sahada kullanarak rüşdünü tüm dünyaya ispatladığı yerli ve milli teknolojilerimizin artık ülke dışına çıkma zamanıdır. Bu etkinlik sayesinde firmalarımızın geliştirmiş olduğu teknolojileri tüm dünya görme şansı bulacaktır."

"Ankara, savunma sanayisinin üssü haline geldi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da savunma sanayisinin ülkeler açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Türk savunma sanayisinin ciro, ihracat performansı ve Ar-Ge odaklı yatırımlar anlamında büyük gelişme gösterdiğine işaret eden Baran, "Bu süreçte Ankara, savunma sanayisinin üssü ve dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin çoğunun merkezi Ankara'da bulunuyor. Pandemi nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen savunma sanayimizin dünyadaki başarısı göğsümüzü kabartıyor." dedi.

Baran, ATO olarak Türk sanayisinin yerlileşmesine yönelik çabaları desteklediklerini ve bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Ulusal ve uluslararası katılımcılar, etkinlik kapsamında tamamen yerli SEDEC eşleştirme programıyla toplantı takvimleri belirlendikten sonra yerli yazılım XPERMEET ile kendilerine özel toplantı odalarında güvenli şekilde ikili iş görüşmeleri yapabilecekler.