Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor
1 saat önce
Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu.
Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:26
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