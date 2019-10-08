Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor
Son Dakika Ekonomi Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor

Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor

1 saat önce

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu.

Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor, System.String[]

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'dan sonra İngiltere de Suriye'den geri çekilecek
Son Dakika: ABD Başkanı Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan! Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 16:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]