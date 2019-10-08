Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi