Son Dakika Haberleri: Savunma ve Havacılık Kümelenmesine Yeni Yönetim

Savunma ve Havacılık Kümelenmesine Yeni Yönetim

1 saat önce

Savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ'lerin bir araya gelerek oluşturdukları OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğinin (OSSA) yeni yönetim kurulu seçildi.

Savunma ve Havacılık Kümelenmesine Yeni Yönetim, System.String[]
Savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ'lerin bir araya gelerek oluşturdukları OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğinin (OSSA) yeni yönetim kurulu seçildi.

OSSA'nın 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı küme üyesi şirketlerin temsilcileri ve sektörde önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda, kümelenmede 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

OSSA Yönetim Kurulu, Küçükpazarlı Havacılık'tan Taha Küçükpazarlı, EMGE'den Ahmet Mithat Ertuğ, Hazerfen Havacılık'tan Emre Fidan, Dora Makine'den Bekir Sağlamyürek, ALKAN Makine'den Mehmet Alkan, Öznur Makine'den Durali Ekiciler ve UDEA'dan İbrahim Uğurlu'dan oluştu.

Denetim Kurulu'na ise Tolga Plastik'ten Mehmet Hakan Atalay, Metalurji Akdağ Isıl İşlem'den Harun Otacı, Arıtes'ten Utku Karaca seçildi.

Yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı değerlendirmenin ardından OSSA Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlenecek.

OSSA'nın 200'ün üzerindeki üyesi, ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, FNSS, Boeing, Sikorsky gibi ana sanayi firmalarına ürün ve hizmet sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma ve Havacılık Kümelenmesine Yeni Yönetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]