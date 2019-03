Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı Üç Ayda Yüzde 60 Arttı

Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı, 27 Mart itibariyle, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış ile 600 milyon dolara yükseldi.Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Sektörümüz her alanda ilgi görüyor, her alanda büyüyor. Bu sene için hedef ihracattaki büyüme oranını arttırarak yüzde 20'lik bir büyümeyi yakalamak" dedi.Türk Savunma ve Havacılık Sanayii'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları da dahil ihraç ediliyor. ABD Bağımsız Devletler Topluluğu , AB ülkeleri, Hazar Bölgesi ve Körfez ülkelerine ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sanayinin hedef pazarları ise Uzakdoğu ve Afrika olarak belirlendi.Savunma sanayinin ihracaında yüzde 36.6 ile NAFTA ülkeleri, yüzde 27 ile Avrupa Birliği ülkeleri ve yüzde 15.3 ile Orta Doğu ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Sektörün 2011 yılında 884 milyon dolar olan ihracatı 2018 yılında 2 milyar 35 milyon dolara yükseldi. 2011 yılında ihracatcı 60 firma varken artık 2019 yılında bu sayı 700 firmaya ulaştı.Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) de, savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, beklentileri, hedefleri ve başarılarının yanı sıra yakın dönemde gündeme gelen projelerin sektöre olası etkilerini değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi."Dünya çapında tercih ediliyoruz"SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'in katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında sektörün bu yılın üç ayındaki ihracat verileri de paylaşıldı.Aliş, "Dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında artık 4 firmamızla yer alıyoruz. Sektörel olarak ihracatta yakaladığımız aralıksız büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi ve ekledi:"Türk ürünleri özellikle son birkaç yıl içinde giderek artan bir oranda dünya çapında tercih ediliyor.Sektörümüz her alanda ilgi görüyor, her alanda büyüyor.""2019 hedefi yüzde 20 büyüme"Savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomiye geri dönüşün diğer sektörlere oranla 40 kat olduğunun altını çizen Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, sözlerini şöyle sürdürdü:"İhracat verilerine bakıldığında 2018 yılı verilerini rahatlıkla geçeceğiz.27 Mart itibariyle ilk 3 aylık dönemde, ihracat performansımız 2018'in aynı dönemine göre yüzde 60 artış ile 600 milyon doları yakaladık. Geçtiğimiz yıl bu rakama Nisan ayının sonunda gelebilmiştik. İlk 3 ay baz alınırsa ihracatını oransal olarak en çok artıran birlik olduk. Ekonomiye sağladığımız güçlü desteğe devam ediyoruz. Bu sene için hedef ihracattaki büyüme oranını arttırarak yüzde 20'lik bir büyümeyi yakalamak, yıl sonuna kadar bu oranın da üzerine çıkacağız.""Eşik atlanırsa rakam hızla artar"Özellikle harekat alanında kullanılan ve netice alınan ürünlere olan talep arttığına vurgu yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, "Savunma sanayi ürününün alım, satımı her zaman politik ajanda ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Hem ülkemizin yumuşak güç olarak çeşitli ülkelerle ilişkileri, dost ve kardeş olan ülkelere yakınlığımız ve özellikle savunma sanayi ürünlerinde elde edilen başarılar ihracatın önünü açacaktır. Bu artış rakamları sevindirici. Bu rakamlar gerçekte bizim önümüze hedef olarak koyduğumuz rakamların çok altında. Bir kırılma noktası olacak, eşiğin atlanmasından sonra rakamların hızla artmasını bekliyoruz" diye konuştu. (Fotoğraflı) - İstanbul