Aselsan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı, geçen yıl 2019 için 320 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirterek, "Yılın son bir ayına girerken 320 milyon dolar hedefimizi geçeceğiz, beklentimiz 330 milyon dolar seviyesinde bitirmek. İhracatta yüzde 50 civarında performans iyileşmesi bekliyoruz." dedi.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında "Organizasyon ve Kaynaklar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Fidancı, "İhracata Yönelik Yapılanma" başlıklı sunumunda, Aselsan'ın, dünyanın her yerindeki insanların yaşam kalitesini artıran bir kurum olma felsefesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl globalleşme vizyonunu ortaya koyduklarını, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fidancı, Aselsan'ın insanların en temel ihtiyaçlarından olan güvenliğe verdiği önemden bahsetti.

Fidancı, "Ancak buradan yürüyen Aselsan, bugün 400'ün üzerinde farklı ürüne sahip. Bunların yanı sıra sivil ürünleri, sağlık, otomasyon, enerji hatta ulaşım ürünlerini eklemek üzereyiz. Dolayısıyla bizim algımız dünyanın her yerindeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir teknoloji üreticisi olmak." diye konuştu.

Aselsan'ın mühendislerin en çok tercih ettiği şirket olduğuna değinen Fidancı, kurumun öne çıkan özelliklerinden ve avantajlarından bahsetti.

Aselsan'da 65 ülkeye ihracat

Fidancı, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 2015'te 62. sırada olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sıraladı:

"Burada her yıl anlaşılabilir şekilde yükseliyoruz. Ancak ihracatta son 5 yılda iniş çıkışlar mevcut. Ortalama 200 milyon dolar son 5 yılda. Ancak geçen yıl 2019 için ihracatta stratejik hedefimiz 320 milyon dolardı. Sonraki yıl içinse 450 milyon dolardı. Yılın son bir ayına girerken 320 milyon dolar hedefimizi geçeceğiz, beklentimiz 330 milyon dolar seviyesinde bitirmek. İhracatta yüzde 50 civarında performans iyileşmesi bekliyoruz. İhracattan tanım sözleşmesi yapılmış üretimi gerçekleştirilmiş ve teslimat aşamasına geçerken faturalası kesilmiş."

Fidancı, dünyanın 65 noktasıyla irtibat halinde olduklarını kaydederek, yıla 64 ülkeyle girdiklerini, yıl içerisinde Senegal'e hava telsizi teslimatı yaparak bu sayıyı 65'e çıkardıklarını söyledi.

"Türk Eximbank desteğinin ilk somut başarısını Tunus'ta sağlamak üzereyiz"

Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Murat Ceran, "Mevcut Durum Analizi" başlıklı sunumunda, savunma ve havacılık sektörünün ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Heyet katılımlı fuarlar, ikili görüşmeler, tanıtım etkinlikleri, alım heyeti ağırlama, yabancı ülke temsilcileri ile toplantı gibi etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ceran, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar ile yabancı alıcıları bir araya getirdiklerini söyledi.

Ceran, ihracattaki yüksek artışla birlikte Türk Eximbank'ın da devreye girdiğini kaydederek, Eximbank desteğiyle Tunus'ta somut bir ihracat başarısını sağlamak üzere olduklarını bildirdi.

Savunma sanayisinde ihracatların genelde devletten devlete olduğunu aktaran Ceran, hem yurt dışında bulunan Türk büyükelçiliklerle hem de yanbacı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri ile kurulan temas sonucu ihracatta yükselme görüldüğünü anlattı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da "İhracatta KOBİ'lerin Avantajları" başlıklı sunumunda, KOBİ'lerin ihracat sürecinde sahip oldukları avantaj ve dezavantajları değerlendirdi.