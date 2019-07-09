Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak
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Savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak

2 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.

Savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:52 
Ekonomi
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