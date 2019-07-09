Savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.

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