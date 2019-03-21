Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı
44 dakika önce
-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması -Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması -Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.
-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması
-Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması
-Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:44 Kaynak: AA
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