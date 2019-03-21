Son Dakika Haberleri: Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı

Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı

44 dakika önce

-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması -Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması -Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.

-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması
-Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması
-Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:44 Kaynak: AA

İsmail Demir, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]