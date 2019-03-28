Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor

Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor

53 dakika önce

BTSO, savunma sanayi alanında 30'a yakın Bursalı firmayı, Birleşik Krallık'tan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu.

Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor, System.String[]
BTSO, savunma sanayi alanında 30'a yakın Bursalı firmayı, Birleşik Krallık'tan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. İkili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği organizasyon ile savunma ve havacılık alanında Birleşik Krallık ve Bursa arasındaki iş hacminin geliştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:17 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Birleşik Krallık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]