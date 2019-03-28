Savunma ve havacılık sektöründe yeni işbirlikleri kuruluyor
53 dakika önce
BTSO, savunma sanayi alanında 30'a yakın Bursalı firmayı, Birleşik Krallık'tan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu.
BTSO, savunma sanayi alanında 30'a yakın Bursalı firmayı, Birleşik Krallık
'tan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. İkili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği organizasyon ile savunma ve havacılık alanında Birleşik Krallık ve Bursa arasındaki iş hacminin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:17
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