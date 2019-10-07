Son Dakika Haberleri: Savunma ve havacılık sektöründen rekor ihracat
Son Dakika Ekonomi Savunma ve havacılık sektöründen rekor ihracat

Savunma ve havacılık sektöründen rekor ihracat

35 dakika önce

Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı.

Savunma ve havacılık sektöründen rekor ihracat , System.String[]

Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:26 
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