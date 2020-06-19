Savunma ve havacılıkta ilk "hibrit" buluşma - Son Dakika

Savunma ve havacılıkta ilk "hibrit" buluşma

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 2 yılda bir düzenlenen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" (ICDDA), çok sayıda etkinliğin iptal edildiği bir dönemde sanal ve yüz yüze görüşmelerle yılın en önemli buluşmalarından biri olacak.

Savunma ve havacılıkta ilk

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 2 yılda bir düzenlenen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" (ICDDA), çok sayıda etkinliğin iptal edildiği bir dönemde sanal ve yüz yüze görüşmelerle yılın en önemli buluşmalarından biri olacak.

Katılımcı firma sayısı başına gerçekleşen yaklaşık 22 kayıtlı ikili iş görüşmesiyle bu anlamda dünyanın sayılı etkinliklerinden ICDDA, sektörde bir ilke imza atarak KOBİ'leri, ana sanayi firmaları ile kurum ve kuruluşlarını, dünyanın önde gelen firma ve kurumlarının yetkilileriyle bu kez "hibrit" etkinlikte bir araya getirecek.

Savunma, havacılık ve uzay sektörünün dinamik ortamında, doğru kişilerle tanışmak ve yeni iş birlikleri başlatmak amacıyla 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl hem sanal hem de yüz yüze ikili iş görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirileceği ICDDA etkinliği, 13-15 Ekim'de Ankara'da kapılarını açacak.

ICDDA'da bu yıl, sivil havacılık, kara-deniz-hava sistemleri, anayurt güvenliği teknolojileri ve tedarik zincirinin geliştirilmesi gibi konularda, deneyimli moderatörler eşliğinde bir dizi panel düzenlenecek. Bu paneller, birçok ülkenin Türkiye'deki askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile yurt içi ve yurt dışından firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 2 binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlikte bulunamayan yurt dışı katılımcılar da sanal ortamda panellere katkı sağlayacak. Panellerde, sektörle ilgili yenilikler ele alınacak, sektörün karşılaştığı problemler ve çözümleri tartışılacak.

Engeller sanal buluşmalarla aşılacak

ICDDA 2020, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düşüşe geçen üretim ve iş gücünü tekrar canlandırmak adına sektörel KOBİ'leri, ana sanayi firmalarını ve kurum/kuruluşları yabancı firma ve kurumlarla bir araya getirerek Türkiye ekonomisine ve sektörel kalkınmaya katkıda bulunacak.


Etkinliğe katılım sağlamak isteyen ancak salgın sebebiyle uçuşları konusunda sıkıntı yaşayan satın alımcılar ve tedarik zinciri yöneticilerinin "Sanal Eşleştirme ve B2B Toplantı" platformu sayesinde ICDDA katılımcılarıyla önceden randevulaşarak dijital toplantılar organize etmek için şansları olacak. Böylece salgın sebebiyle seyahat edemeyen satın almacıların da ICDDA etkinliğine dahil olmaları sağlanarak, buraya katılan firmaların iş birliği ve ihracat çalışmalarına beklenenin üzerinde katkıda bulunulacak.

Sektörün liderlerini buluşturuyor

2018 yılındaki ICDDA'da 60 ülkeden, 260 firma ve kurum yer aldı, 5 bin 700 kayıtlı ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Airbus, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı, BAE Systems, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri, Boeing, Brezilya Hava Kuvvetleri, CERN, Dassault Systems, International Group for Security and Safety (IGSS) Kuveyt, Korea Aerospace Industries, Leonardo, Katar Silahlı Kuvvetleri, Lockheed Martin, MBDA, Mexico Femia, NATO/NSPA, Navantia, Pakistan Hava Kuvvetleri, PTC, Rolls Royce, Sikorsky, Stelia, Ukroboronprom, Thales ve Thyssenkrupp gibi birçok uluslararası kurum ve firma katıldı.

Yurt içinden de ASELSAN, Baykar, BMC, FNSS, HAVELSAN, Kale Havacılık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Otokar, ROKETSAN, STM, TEI, THY Teknik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi ana yükleniciler etkinlikte yerini almıştı. Ayrıca AFAD, Ankara Kalkınma Ajansı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOSGEB, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, TOBB, TÜBİTAK, SASAD da etkinlikte yer alan yurt içinden kurumlar olmuştu.

13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek ICDDA etkinliği için de yine dünyada ve Türkiye'de sektörün önde gelen birçok savunma firması ve kuruluşuyla görüşmeler gerçekleştirildi ve ön katılım teyitleri alındı. Etkinliğe katılım konusunda görüşülen yabancı yetkililerin büyük çoğunluğu "yüz yüze" toplantılar gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini bildirdi, uçuşlarını ayarlayamayacak olan katılımcılar ise "sanal olarak" toplantılar gerçekleştirebileceklerini iletti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma ve havacılıkta ilk 'hibrit' buluşma - Son Dakika Ekonomi

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