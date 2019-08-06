Son Dakika Haberleri: Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank: " İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin...
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Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank: " İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin...

3 saat önce

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank: " İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin sahip olduğu ortak mirastan aldığımız gücü birleştirecek ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak"ANKARA - Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank ile Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı...

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank: " İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol ülkelerimizin sahip olduğu ortak mirastan aldığımız gücü birleştirecek ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak"
ANKARA - Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank ile Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda arasında iki ülke işbirlikleri için imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi
Mustafa Varank, Tacikistan, Ekonomi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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