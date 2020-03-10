Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış... - Son Dakika

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış...

6 saat önce

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı.

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı

Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış...

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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