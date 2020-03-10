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Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış...
6 saat önce
Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programına katıldı
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