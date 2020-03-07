Savunmada geleceğin teknolojilerine yatırım

Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak, özgün sistem, alt sistem ve ürünlerin geliştirilmesi hedefi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Odak Teknoloji Ağları kuruluyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede, daha önce tanıtımları gerçekleştirilen kompozit ve eklemeli imalat kritik teknoloji alanlarındaki ağlara bir yenisi eklendi. Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı tanıtımı gerçekleştirildi.

SSB çağrısı doğrultusunda sanayi, üniversite ve araştırma kuruluşlarının bir araya geldiği tanıtım toplantısına, 50 üniversite, 15 firma ve çeşitli araştırma merkezlerinden konusunda uzman 200'ün üzerinde seçkin akademisyen, personel ve araştırmacı katıldı.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetlerini destekleyen kritik teknolojilerin kazanılması, dışa bağımlılığın azaltılarak sistemlerin yerlilik oranlarının artırılması ve savunma sanayisinin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçları çerçevesinde SSB nezdinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek projelerde grafen ve iki boyutlu malzemelerin önemli bir yer alacağı değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, Türkiye'de grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenlerle birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması önem taşıyor. Tanıtımı gerçekleştirilen çalıştay faaliyetleri; "elektronik/optoelektronik", "kompozitler, koruyucu kaplamalar ve boyalar" ve "enerji" odak çalışma grupları vasıtasıyla ele alınacak.

Çalıştay sonucunda, Türkiye'nin hedefleriyle emniyet ve güvenlik güçlerinin yetenek ihtiyaçları göz önüne alınarak teknoloji önceliklerinin tespit edilmesi, iş birliği yöntemlerinin tanımlanarak kazanım planlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Eylül 2020'de Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı Çalıştay Sonuç Toplantısı'nın yapılması ve ardından Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı Raporu'nun yayınlanarak yol haritasının oluşturulması planlanıyor.