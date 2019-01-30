Son Dakika Haberleri: Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor

Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.

Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:31 

İsmail Demir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:31:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]