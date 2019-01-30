Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:31
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