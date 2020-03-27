Savunmada korona virüs tedbirleri - Son Dakika
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Savunmada korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayiinde geliştirilen ürün, ekipman ve cihazları sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

Savunmada korona virüs tedbirleri, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayiinde geliştirilen ürün, ekipman ve cihazları sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinde 'korona virüs' kapsamında alınan tedbirlere ve savunma sanayiinin sağlık sektörüne yapabileceği katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Demir, savunmanın bütüncül bir kavram olduğunu belirterek, "Çünkü, bir ülkenin savunması, sadece askeri ve silahlı unsurlarla sağlanamaz. Silahlı kuvvetlerin yanında, istihbarat, ulaşım, sağlık, iletişim, bilişim, siber güvenlik, enerji ve tarım gibi alanlarda savunma vizyonunda son derece kritik, bir ülkenin ve toplumun güvenliği açısından savunmanın bütüncül bir perspektifle ele alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinin bir bütün olarak alanındaki birikim ve başarılarını sağlık alanına da yansıtmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Demir, "Bu anlamda savunma sanayiinde geliştirilen elektronik ekipmanlar, devreler, görüntüleme ve görüntü işleme cihazları, mikro elektromekanik sistemler, kontrol sistemleri, tıbbi cihaz ve aletlerde kullanılabilecek malzemeler ve malzeme teknolojileri, kimyasal, biyoloji ve radyasyon ile ilgili teknolojilerdeki kazanımlarımızı sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

"SEKTÖRÜMÜZ BU YOLDA BAŞTA SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ OLMAK ÜZERE İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZIN DESTEKÇİSİ OLACAKTIR"

Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin uzun vadede milli teknoloji hamlesinin en önemli merhalelerinden biri olduğunu vurgulayan Demir, "Savunma sanayii sektörümüz, bu teknolojinin inşası bünyesindeki TÜBİTAK ve enstitülerinde yürütülen AR-GE çalışmaları sonucunda elde ettiği teknolojik kazanımları bütün kabiliyet ve altyapılarıyla sağlık sektöründe faaliyet göstermeye hazırdır. Sektörümüz bu yolda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın destekçisi olacaktır" dedi.

Yerli solunum cihazı alımına yönelik olarak savunma sanayii firmalarının verdiği desteğin de sağlık çalışanlarına milli teknolojiyle hizmet vermesi için çok yerinde olduğunu bildiren Demir, şunları aktardı:

"Firmalarımızın sadece alım değil, bu alandaki alt bileşenleri geliştirmek ve üretim kabiliyetlerini emre amade kılmak suretiyle bu desteği vermiş olmaları ayrıca önemlidir. Bu desteğin de sonuna kadar sürdürüleceğinden eminiz. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde alınan tedbirlere savunma sanayii sektörü de azami ölçüde riayet ederken, kritik olan savunma sanayii üretimini AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarını aksatmadan devam ettirmeye çalıştığımızı belirtmek isteriz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

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