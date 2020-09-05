Savunmada NATO'ya yeni ihracat - Son Dakika

Savunmada NATO'ya yeni ihracat

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) kurduğu Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'ya yeni bir ihracat gerçekleştirecek.

Savunmada NATO'ya yeni ihracat, System.String[]

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) kurduğu Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'ya yeni bir ihracat gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM'nin, NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli'nin yeni versiyonu kapsayan üçüncü proje için imzalar atıldı. STM bu kez, açık kaynaklı stratejik şok verilerini kullanarak 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak model üzerine çalışacak ve projeyi aralık ayı sonunda tamamlayacak.

NATO SHAPE Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli adını taşıyan ve 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak yeni model, 31 Aralık 2020'de teslim edilecek.

Bütünleşik elastikiyetin sürdürülebilirliğini esas alan söz konusu Elastikiyet Karar Destek Modeli ile pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların stratejik etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde, ayrıca şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı analiz edilebiliyor. Tüm bu süreç NATO'ya, stratejik seviyede karar desteği sunarken yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT – Allied Command Transformation) tarafından Ağustos 2018'de "NATO'nun elastikiyet kapasitesinin değerlendirilmesi" problemine ilişkin çözüm önerilerini toplamak üzere Bilgi İstek Dokümanı yayımlanmıştı.

STM'nin hazırladığı çözüm yaklaşım ve metodoloji dokümanı ACT tarafından kabul edilmiş, Ekim 2019'da imzalanan ilk sözleşme sonrası prototip model başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim edilmişti. Modelin bir üst versiyonu için STM ile Şubat 2020'de ikinci bir proje sözleşmesi imzalanmış ve ikinci versiyon model, 21 Nisan 2020'de NATO çapında online olarak icra edilen deneme faaliyetinde başarıyla çalıştırılmıştı. Ağustos 2020'de imzalanan üçüncü proje sözleşmesiyle geliştirilecek olan yeni modelde ise bu kez stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan toplanacak canlı veriler, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek kullanılacak.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri ve sivil deniz platformlarından uydu çalışmalarına, insanlı komuta kontrol sistemlerinden insansız otonom sistemlere, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunmada NATO'ya yeni ihracat - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi! Büyük paniğe neden olan anlar kamerada Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi! Büyük paniğe neden olan anlar kamerada         
11:13
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi         
10:39
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım         
07:54
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı         
23:29
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi         
21:45
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 15:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savunmada NATO'ya yeni ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei