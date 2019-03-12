Savunmada şirketlerin zirvesi de dönüşüyor
57 dakika önce
SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel Yöneticilik Gelişim Programı hayata geçirildi.
SAHA İstanbul
ve TÜBİTAK TÜSSİDE
iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel Yöneticilik Gelişim Programı hayata geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:25
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