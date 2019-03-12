Son Dakika Haberleri: Savunmada şirketlerin zirvesi de dönüşüyor

Savunmada şirketlerin zirvesi de dönüşüyor

57 dakika önce

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel Yöneticilik Gelişim Programı hayata geçirildi.

Savunmada şirketlerin zirvesi de dönüşüyor, System.String[]
SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel Yöneticilik Gelişim Programı hayata geçirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:25 

İstanbul, Ekonomi
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