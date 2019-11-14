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Savunmada yeni rota Bangladeş

7 saat önce

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş hacmini artırmak için yüksek potansiyele sahip ülkelerde düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın yeni durağı Bangladeş olacak.

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Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş hacmini artırmak için yüksek potansiyele sahip ülkelerde düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın yeni durağı Bangladeş olacak.

Defence Port Turkey Genel Koordinatörü Hakan Kurt, AA muhabirine, yalnızca Türk şirketlerinin katıldığı ve daha önce İstanbul ile Katar'da yapılan fuarların bu yıl Pakistan'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle geçen ay İslamabad'da kapılarını açan fuarı 3 günde 50'den fazla heyetin ziyaret ettiğini belirten Kurt, Türk firmalarının ürün ve hizmetlerini Pakistan'ın savunma sanayisindeki üst düzey temsilciler ile karar verici makamlarda bulunan isimlere anlatma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Kurt, "Görüşme sayısı ve katılımcılar açısından çok başarılı ve verimli bir fuar geçti." dedi.

Firmalar, Bangladeşli karar vericilerle buluşacak

6'ncı Defence Port Turkey Fuarı'nın 22-24 Ekim 2020'de Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenleneceği bilgisini veren Kurt, şunları kaydetti:

"Bangladeş, SSB ile istişare edilerek seçildi. Bangladeş gelişmekte olan ve Türkiye'nin çeşitli sorumluklar, işler üstlendiği bir pazar. Türk savunma sanayisinin yürüyen projeleri ve arkadan gelen projeleri var. Fuarda, Türk savunma sanayisi firmalarını Bangladeşli ihtiyaç makamları ve savunma sanayisindeki karar vericilerle buluşturmayı ve var olan iş hacmini daha yukarı çekmeyi amaçlıyoruz."

Bangladeş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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