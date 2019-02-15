Son Dakika Haberleri: Savunmada yerli sertifikasyon dönemi

Savunmada yerli sertifikasyon dönemi

2 saat önce

TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti.

Savunmada yerli sertifikasyon dönemi, System.String[]
TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti. Geliştirilecek projelerinin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurt dışına gitmeye gerek kalmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savunmada yerli sertifikasyon dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]