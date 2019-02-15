Savunmada yerli sertifikasyon dönemi
2 saat önce
TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti.
TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti. Geliştirilecek projelerinin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurt dışına gitmeye gerek kalmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:45
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