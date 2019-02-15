Savunmada yerli sertifikasyon dönemi

TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti.

TRtest ile GCN Türk savunma sanayinde çözüm ortaklığına gitti. Geliştirilecek projelerinin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurt dışına gitmeye gerek kalmayacak.

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