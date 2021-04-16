Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım - Son Dakika

Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım

16.04.2021 15:09
Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım, System.String[]

Türk savunma sanayisini yurt dışı heyet ve firmalarla buluşturacak 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'21) katılımcıları netleşiyor.

Türk savunma sanayisini yurt dışı heyet ve firmalarla buluşturacak 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'21) katılımcıları netleşiyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Mayıs'ta İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ve dünyanın savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin önemli buluşma platformlarından olan IDEF'21'e, yurt içinden ve dışından 1000'in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 24 bakan yer alıyor. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, genelkurmay başkan yardımcısı, hava kuvvetleri komutanı, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, jandarma genel komutanı, sahil güvenlik komutanı, emniyet genel müdürü ve müsteşar seviyesinde üst düzey yetkililer bulunuyor.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. IDEF'21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 446'ya yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, nisan başı itibarıyla 95 heyet, fuara katılacağını bildirdi. Fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

Görüşmeler Platformu katılımcılar için hazırlanıyor

2019'da olduğu gibi bu yıl da katılımcı-katılımcı, heyet-katılımcı, katılımcı-Türk tedarik makamı, heyet-Türk tedarik makamı, heyet-heyet görüşmeleri planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin organize edilmesi ve fuar süresi içinde maksimum verimle toplantıların gerçekleştirilmesi için çalışmalar özel bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.

IDEF'21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimini de yaşatacak.

TÜYAP tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformlar, savunma sanayisi profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacak.

Düzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan IDEF'te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri titizlikle uygulanacak.

IDEF'21'in düzenleneceği TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk ve tek fuar merkezi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı, Fuar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım - Son Dakika Ekonomi


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