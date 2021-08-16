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Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler - Son Dakika

Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler

16.08.2021 10:52

HAVELSAN, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) katılımcıların güvenli dijital fuar deneyimi yaşamasını sağlayacak.

HAVELSAN, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) katılımcıların güvenli dijital fuar deneyimi yaşamasını sağlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, IDEF 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl fiziksel fuarın avantajlarının dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirilmesi ve yeni nesil hibrit fuar deneyimi yaşanması hedefleniyor.

Fuarın Dijital İletişim Sponsoru HAVELSAN, video konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog ve güvenli dosya paylaşımı ve depolama çözümü HAVELSAN Drive ürünlerini fuar süresince tüm katılımcıların kullanımına ücretsiz sunacak.

Tüm çözümlerinde kullanıcıların ve kullanıcı verilerinin güvenliğini ön planda tutan HAVELSAN, video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog, dijital veri paylaşım çözümü HAVELSAN Drive ve anlık mesajlaşma çözümü HAVELSAN İleti'yi geliştirirken veri güvenliğini ön plana çıkarıyor.

Kullanıcı kurumların bünyesindeki bilgi sistemleri üzerinden çalışan Diyalog, Drive ve İleti çözümleri, uçtan uca şifreleme gibi güvenlik protokolleriyle tüm verilerin kurum içinde güven altında tutulmasını da sağlıyor.

IDEF süresince HAVELSAN'ın tüm katılımcı firmaların ücretsiz kullanımına açtığı video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog sayesinde firmalar, salgın sebebiyle fuara gelemeyecek müşterileriyle görüşmelerini çevrim içi gerçekleştirebilecek, şirket toplantılarını oradaymış gibi sürdürebilecekler.

Ayrıca yurt dışından fuara fiziksel katılım gerçekleştiremeyecek heyetler için de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) koordinasyonunda çevrim içi görüşme odaları oluşturulacak.

HAVELSAN, fuar organizasyonuyla ortak bir çalışmayla ziyaretçiler için Dijital İletişim Merkezi kuruyor. Bilgisayar, yazıcılar, çalışma ve çevrim içi görüşme odalarının bulunacağı Dijital İletişim Merkezi'nde, ülkesinden uzak kalan yabancı ziyaretçiler de toplantılarını video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog üzerinden yapabilecek. Dijital İletişim Merkezi'nde kurulacak kiosklar ve stantlarda HAVELSAN Diyalog, HAVELSAN Drive HAVELSAN İleti ile veri diyotu ürünleri hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapılacak.

Fiziksel temas noktaları azaltılacak

Salgın tedbirleri kapsamında IDEF 2021'de fiziksel temas noktaları da azaltılacak. Bu kapsamda HAVELSAN yine tüm katılımcıların ücretsiz kullanımına açtığı HAVELSAN Drive çözümüyle stantlarda gösterimleri yapılacak ürünlerin broşür, katalog, sunum ve video gibi dijital materyallerinin güvenle paylaşıldığı bir altyapı sunuyor.

Ziyaretçiler detaylı bilgi almak istedikleri ürünlerin gösterim alanlarında yer alacak kare kodları okutarak ilgili ürünlerin tüm dijital materyallerine anında ulaşabilecek.

HAVELSAN aynı zamanda, IDEF 2021 alanında kurulan KBRN Bilgi Sistemleri ile fuar alanı ve çevresinde oluşabilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ile tehlikelerin tespitini sağlayacak.

KBRN Bilgi Sistemi'ne ilk görev

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF gibi çok önemli bir organizasyonun "Dijital İletişim Sponsoru" olmanın ve geliştirdikleri KBRN Bilgi Sistemi'nin ilk kez IDEF'te kullanılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Salgın döneminde HAVELSAN olarak büyük teknolojik atılımlar yaptıklarını belirten Nacar, şöyle konuştu:

"Bunlardan en dikkati çekenleri de video konferans, anlık mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama işlemlerini milli sistemlerle kurumların kullanımına sunmamız oldu. Şimdi de bu yetkinliğimiz, dünyanın en büyük savunma fuarlarından birinde binlerce katılımcının kullanımına sunulacak. HAVELSAN'ın bu yetkinliği sayesinde, Türkiye çok önemli bir temassız ve hibrit fuar deneyimini yaşayacak."

KBRN Bilgi Sistemi'nin de HAVELSAN'ın IDEF'e kattığı bir yenilik olduğunu dile getiren Nacar, "KBRN alanında çok güçlü bir mühendislik ekibimiz var. Milli Savunma Bakanlığımız ile bu alanda da çalışmalarımız yürüyor. Bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IDEF 2021'de yine Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz KBRN Projesi'nin kullanılıyor olmasının gururunu yaşıyoruz." dedi.

IDEF'te "Dijital Birlikler" konseptiyle yer alacaklarını dile getiren Nacar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez bu teknolojiyi geliştiren ve IDEF 2021'de ilk kez sergileyen şirket olacağız. Robotik ve otonom sistemlerde çok önemli yol katettik. Sürü algoritmasında da önemli bir noktaya geldik. İnsansız otonom kara aracımız Barkan, insansız otonom hava aracımız BAHA, mikro keşif İHA sistemimiz M6 ve sürü algoritmasını kullandığımız dijital birlik teknolojilerimizle, komuta kontrol sistemlerimiz, simülatörlerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerimizle tüm misafirlerimizi IDEF 2021'de ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler
Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler
Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler
Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye, Milli, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savunmadaki büyük buluşmada salgına karşı teknolojik tedbirler - Son Dakika


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