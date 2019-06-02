Son Dakika Haberleri: Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
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Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

3 dakika önce

Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları, System.String[]
Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:43 
Ekonomi
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