Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
3 dakika önce
Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.
Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:43
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