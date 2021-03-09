Savunmadaki sanal fuar "gerçek işlere" kapı açtı

Dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı olan SAHA EXPO, katılımcılarına yeni iş birlikleri için kapı araladı.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sürerken sektörde önemli bir buluşma noktası oldu.

Kasım ayında sanal ortamda kapılarını açan SAHA EXPO'da, 300'den fazla firma ve kuruluş ürünlerini 3 boyutlu olarak sergileyebiliyor. Fuar, 9 Nisan 2021'e kadar 24 saat hizmet verecek.

SAHA EXPO katılımcıları, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerine, ücretsiz ve sınırsız davetiye gönderebiliyor, davet ettikleri kişilerin, stantlarındaki üç boyutlu ürünlerini görmelerini, kataloglarını incelemelerini, ürün tanıtım videolarını izlemelerini sağlayabiliyor ve onlarla çevrim içi toplantılar yapabiliyor.

Fuara katılan firmaların yetkilileri, AA muhabirine, dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarına ilişkin deneyimlerini anlattı.

Otonom Teknoloji, sanal fuarda Doruk ve Dolunay aerostat sistemleri ile Tetron kablolu drone çözümünü tanıtıyor.

Otonom Teknoloji Kurucusu ve Genel Müdürü Nezir Ertürk, 6 ay gibi uzun bir süre ziyarete açık kalacak sanal fuara katılarak yurt içindeki ve dışındaki firma, kurum ve kuruluşlara kabiliyetlerini tanıtma imkanı elde ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, havada kesintisiz görev yapan insansız hava platformları ve sistem entegrasyonu kabiliyetleri hakkında çözüm ortaklarına bilgi verebilmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Tasarım ve üretimini üstlendiğimiz platformlarımızın kullanıcılara ne tür ek kabiliyetler kazandırabileceğini aktardık. SAHA EXPO Sanal Fuarı sayesinde tanıştığımız hem ulusal hem de uluslararası firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ümidimiz, dijitale doğru eğilimin hızla arttığı bu dönemde, bu gibi organizasyonlar sayesinde, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle verimli iş birliklerinin sayısını artırabilmek ve bu sayede geleceğin insansız sistemlerine hep birlikte yön verebilmek."

"Fiziksel fuardan daha verimli deneyim yaşadık"

Andasis Elektronik Genel Müdürü Ferdi Tekçe de başlangıçta bazı endişeler taşıdıklarını ancak geçmişte katıldıkları fiziksel fuarlardan daha verimli bir deneyim yaşadıklarını bildirdi.

Fuarda çok sayıda görüşme yapma olanağı bulduklarını dile getiren Tekçe, şunları kaydetti:

"Özellikle birkaç firmayla çok ciddi çalışmalara başladık. Bir arada iş yapabilme konusunda süreçlerimiz ilerliyor ve birkaçının fiziksel sonuca döneceğini de görüyoruz. O anlamda da çıktıları bakımında fuarın faydalı olduğunu, sonuç ürettiğini söylememiz mümkün. Bir arada çalışacağımız, kendi tasarladığımız ürünleri üreteceğimiz ya da tasarımda bir arada çalışabileceğimiz firmalarla da birbirimizi karşılıklı tanıma fırsatları bulduk."

Haberleşme alanında gömülü sistem tasarlayıp ürettikleri bilgisini veren Tekçe, "Bunu gidip herhangi bir jenerik fuarda anlatabilme ihtimaliniz çok zor. Sahaya çıkabilmek, kendinizi anlatabilmek, partnerler ya da birinci müşteri bulabilmek adına SAHA EXPO'nun çok ciddi faydasını gördük." dedi.

Daimia Bilişim ve Mühendislik İş Geliştirme Müdürü Abdullah Yiğit, tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok organizasyonun iptal edilmesine sebep olan Kovid-19 salgını nedeniyle firma ziyaretlerinin kısıtlanmasının, ürün servis hizmetleri ve müşterilere sunumu noktasında kendilerini oldukça etkilediğini dile getirdi.

SAHA EXPO Sanal Fuarı sayesinde hizmet ve servisleri hakkında birçok firmayla görüşme yapma imkanına ulaştıklarını vurgulayan Yiğit, "B2B görüşmeleri çerçevesinde firmaların ihtiyaçlarını, potansiyel konuları görüşme ve ilerleyen dönemlerde projeye dönüşme fırsatlarını da değerlendirmekteyiz." diye konuştu.

İlk adımlar SAHA EXPO'da atıldı

Merkad Makina, fuarda görüşme yapılan bazı firmalarla gizlilik sözleşmesi aşamalarını geçti ve en kısa sürede çalışmaya başlamaya hazırlanıyor.

CTech, SAHA EXPO'da yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerine ürünlerini daha etkin tanıtma fırsatı yakaladı. Özellikle platformlarda kullanılan yerli alt sistemleri yabancı firmalara tanıtma imkanının sağlanması şirkete önemli bir fırsat sundu.

Pals Elektronik, görüşme yaptığı firmalarla, birlikte geliştirilebilecek projeler ve ürün gruplarına yönelik konu başlıklarını saptadı. Görüşülen firmaların ürünlerinin aktif olarak ticaret yapılan uluslararası pazar ve bölgelerde satış imkanları da değerlendirilirken, potansiyel iş birliklerinin ilk adımı SAHA EXPO'da atıldı.

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi de yurt içinden ve dışından katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirip iş birlikleri için bir altyapı oluşturdu.