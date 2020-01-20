Savunmadaki yetenekler Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde görücüye çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Savunmadaki yetenekler Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde görücüye çıkacak - Son Dakika Ekonomi

Savunmadaki yetenekler Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde görücüye çıkacak

7 saat önce

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesinin (TSSK) bu yıl 7'ncisini organize ettiği Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Savunmadaki yetenekler Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde görücüye çıkacak, System.String[]

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesinin (TSSK) bu yıl 7'ncisini organize ettiği Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kümelenmenin yönetim kurulu başkanı Zeynep Öktem, yönetim kurulu üyeleriyle ODTÜ Teknokent'te düzenlediği basın toplantısında, etkinlikte "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" konularına odaklanacaklarını söyledi.

Etkinliği, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediğini dile getiren Öktem, proje pazarında 46 katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini tanıtacaklarını belirtti.

İhtiyaç makamları, ana yükleniciler ve küme üyeleri bir araya getirilerek iş birliği ortamı oluşturulduğunu anlatan Öktem, bu ortam sayesinde firmaların yeni işler geliştirebildiklerini ifade etti.

Konuşmalar ve panellerin ise sektör için önemli bir iletişim aracı olduğuna değinen Öktem, firmaların, ihtiyaç makamlarının ve ana yüklenicilerin uygulamaları ile gelecek planlarını birinci ağızdan dinleme fırsatını bulduklarını söyledi.

TSSK üyesi şirketlerin kalifiye iş gücüne sahip olduklarına dikkati çeken Öktem, "Ürünlerin tasarım ve geliştirmeleri de bu firmalara ait. Bu durum, özellikle ihracatta ana yüklenicilerin elini güçlendiriyor." dedi.

Türk savunma, havacılık ve siber güvenlik sektörünün, mühendislik ve tasarım alanında önde gelen kümelenmesi TSSK'nin üyeleri yaklaşık 3 bin Ar-Ge personelini istihdam ediyor.

Savunma sanayisine dönük olarak 600'u¨n üzerinde aktif Ar-Ge projesi yürüten kümelenme üyeleri, Anka, MI·LGEM, Atak, Hürkuş, Altay, Göktürk gibi büyük ölçekli savunma sanayisi projelerinde önemli görevler üstleniyor.

Bugüne kadarki etkinliklerde toplam 250'den fazla firma stant kurulurken, 2 bin 300'u¨n üzerinde yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

ODTÜ Teknokent, Zeynep Öktem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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