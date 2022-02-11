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Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika

Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava

11.02.2022 13:31
Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan İsmail Hikmet'in (22) avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşmada ve sosyal medyada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 10 yıl...

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan İsmail Hikmet'in (22) avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşmada ve sosyal medyada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı.

SAVUNMASI İLE TEPKİ ÇEKTİSanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" paylaşımını yaptı.10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Damar ailesi, savunması ve paylaşımları nedeniyle tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Vahit Bıçak hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bakanlık izninin ardından dosya Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Savcılık, soruşturmayı tamamlandıktan sonra son kovuşturma için hazırlanan iddianameyi Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme de kovuşturma iznini vererek, iddianameyi yargılamanın yapılacağı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Vahit Bıçak hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava
Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava
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Vahit Bıçak, Ceren Damar, Hakaret, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunması ile tepki çeken avukata 10 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika
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