Savunmasıyla tepki çeken avukat, mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi

ANKARA'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık savunması sırasında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan avukat Vahit Bıçak, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Şenel'in babası Mustafa Damar, "Ölen kızımın iffetine dil uzattı, ailemin onurunu katletti. Sanığa gereken ceza verilmezse yolu yol olur" dedi.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

AVUKATTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMASanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı.SANIK BIÇAK VE AVUKATLARI GELMEDİDamar ailesi bunun üzerine sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 35'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel ve avukatları katılırken, sanık Vahit Bıçak ile avukatları mazeret bildirerek gelmedi. Mahkeme kimlik tespitinin ardından şikayetçilere söz verdi. Baba Mustafa Damar, "Kızım, başkalarının hakkını gasbeden bilgi hırsızı bir katil tarafından katledildi. O, yargılandığı davada cezasını aldı. Onun görevini sanık Vahit Bıçak alarak, kızımın mezarda kemiklerini sızlattı. Kızımı ikinci kez katletti. Hatırasına hakaret edip, iffetine dil uzattı. Bana ve aileme hakaret edip, tehdit etti. Avukatlık cübbesinin altına sığınarak, ailemizin onurunu katletti. Bütün bunları para kazanmak için, reklam için yaptı. 'Kazanmak için her yol mübah' diyerek kızım hakkında uydurduğu bel altı senaryoları ısrarla duruşma salonunda ve medyada anlattı. Ben eğitimciyim; biliyorum ki buna gerekli ceza verilmezse yolu yol olur. Başka kişilere örnek olur. Şikayetçiyim, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Anne Feyzan Damar ile Levent Şenel de şikayetlerini devam ettiğini söyledi.ZORLA GETİRİLME TALEBİ KABUL EDİLMEDİŞikayetçi avukatları sanık Bıçak'ın, Ankara Barosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında açılan idari davaya da mazeret bildirerek gelmediğini, sanığın mazeretinde samimi olmadığını, bu nedenle mazeretin kabul edilmeyerek, zorla getirilme ya da beyanının tespiti için, yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bıçak ve avukatlarının mazeretlerinin kabulüne, bir sonraki celse duruşmaya katılmaları için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.