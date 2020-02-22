Savunmasıyla tepki çeken avukata soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savunmasıyla tepki çeken avukata soruşturma - Son Dakika

Savunmasıyla tepki çeken avukata soruşturma

6 saat önce

ANKARA Barosu'nca, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin, davanın karar duruşmasında savunmasıyla tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Savunmasıyla tepki çeken avukata soruşturma, System.String[]

ANKARA Barosu'nca, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin, davanın karar duruşmasında savunmasıyla tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında tabanca ile vurulup bıçaklanarak öldürüldü. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Hikmet, dün görülen karar duruşmasında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATA SORUŞTURMA

Sanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmada Ceren Damar Şenel'i müvekkiline cinsel istismarda bulunmakla suçlarken, yaptığı savunmayla büyük tepki çekti. Bugün toplanan Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Vahit Bıçak hakkında, karar duruşmasında savunma sınırını aşan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma sonunda Bıçak'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğinin belirleneceği bildirildi. Öte yandan Bıçak hakkında aynı dava kapsamında önceki duruşmalardaki beyanları ve savunması nedeniyle de 7 Ekim 2019'da soruşturma açıldığı ve bunun devam ettiği belirtildi.


Vahit Bıçak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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