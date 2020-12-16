Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik - Son Dakika

ANKARA'da, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın, kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu baba Mustafa Damar hakkında, takipsizlik kararı verildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.