Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı - Son Dakika

Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı

21.10.2020 13:22
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı, System.String[]

Savurlu iş insanı Hayrettin Akar'ın kurucusu olduğu, İzmir merkezli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil; Manisa Kula'nın ardından son yatırımını Mardin'in Savur ilçesinde gerçekleştirdi.

Savurlu iş insanı Hayrettin Akar'ın kurucusu olduğu, İzmir merkezli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil; Manisa Kula'nın ardından son yatırımını Mardin'in  Savur ilçesinde gerçekleştirdi. Tekstil üreticisi, yeni yatırımlarının 32 bin nüfuslu Savur'da 2 bin 500 kişiye iş kapısı açacağını, 500 personelle üretime başlayan fabrikanın ilçe dışında komşu il ve ilçelerden de yoğun ilgi olduğuna dikkat çekti. Akar, "İzmir'de olduğu gibi Savur'da da, üretimde yüzde 80 kadın istihdamını hedefliyoruz. Savur tesisi için 2020 yılında, ayda 250 bin adetlik üretimle yılda 12 milyon euro ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ise ciro hedefimizi 5 katına çıkartarak 60 milyon euro ciro hedefliyoruz" dedi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu, fabrika ve yeni üretim alanlarına ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının uyguladığı destek programları ve iş insanlarının duyarlılığı bölgenin üretim potansiyelini ortaya çıkartarak istihdama önemli ölçüde katkı sağlıyor. Yeni istihdam alanları ile ekonomik kalkınma ve istihdama katkı dışında büyükşehirlere yapılan göçün tersine dönmesi de amaçlanıyor. İhracat ve üretim ağına katılan Güneydoğu Anadolu'daki son yerlerden biri de Mardin'in Savur ilçesi oldu.

PERSONEL SAYISINI GELECEK YIL 2 BİN 500'E YÜKSELTECEK

İngiltere, Hollanda, İsveç, İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya'ya ihracat yapan İzmir merkezli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, küresel birçok hazır giyim markasının üreticiliğini gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Şu an 3 bine yakın personeli ve 200 bin metrekareye ulaşan üretim alanlarıyla Ege Bölgesi'nin en büyük tekstil üreticileri arasında yer aldığını belirten ve Savur'daki yeni üretim alanında 500 personelle üretime başlayan Akar Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, 2020 yılı son çeyreğinde Savur'daki personel sayısını 900'e, 2021 yılı sonunda ise 2 bin 500'e yükselteceğine vurgu yaptı.

"HEDEF YÜZDE 80 KADIN İSTİHDAMI"

Küçülmelerin arttığı bir dönemde, girişken bir politikayla üretim ağlarını genişlettiklerini kaydeden Akar; yeni yatırımlarıyla istihdam ve ihracatta, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi. Hayrettin Akar, "Kontrollü olmak şartıyla, Akar Tekstil koronavirüs döneminde de insan kaynağına yatırım yapmaya devam edecek. İzmir ve Kula'daki tesislerimizde olduğu gibi, Savur'da da nitelikli insan kaynağı oluşturacağız. Önceliğimiz istihdam, istihdamda ise önceliğimiz kadınlar olacak. Firma olarak, İzmir'de olduğu gibi Savur'da da, üretimde yüzde 80 kadın istihdamını hedefliyoruz" diye konuştu.

"5 YILDA CİRO HEDEFİ 60 MİLYON EURO"

31 bin metrekare kapalı alanda, ihracat odaklı üretim yapacakları bilgisini veren Akar, "Savur tesisi için 2020 yılında, ayda 250 bin adetlik üretimle yılda 12 milyon euro ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ise ciro hedefimizi 5 katına çıkartarak 60 milyon euro ciro hedefliyoruz" dedi.

"FABRİKAMIZ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR"

Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Mardin'in Savur ilçesinde kurulan fabrikaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteklediği, toplam maliyeti 47 milyon 500 bin TL değerindeki proje; aynı zamanda LEED sertifikası almaya hak kazanmış bölgenin ilk tekstil fabrikası. Sürdürülebilir üretim anlayışıyla tüm dünyada otorite olarak kabul edilen ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen LEED Sertifikası, sadece çevre ve insan dostu yapılara veriliyor. Açılımı "Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük" olan LEED Sertifikası'nı, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanan kurumlar almaya hak kazanıyorlar. Binanın çevre ve doğa ile uyumlu olmasının yanı sıra; yüksek iç mekan, hava kalitesi ve arazi-malzeme seçimi gibi birçok kriterler değerlendirilip, üçüncü taraflarca da doğrulanıyor. Silver (Gümüş) düzeyinde derecelendirilen bölgenin LEED Sertifikalı ilk tekstil fabrikası olma özelliği taşıyan Akar Tekstil Savur Fabrikası, çevreci yapısı itibarıyla elektriğini de kendi üretecek"


- İstanbul
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı
Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı

İstihdam, Mardin, İzmir, Savur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Savur'a 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası; hedef yüzde 80 kadın istihdamı - Son Dakika Ekonomi

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