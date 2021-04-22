Savur'da tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarımsal alanlarda üretim yapan üreticinin su ihtiyacını gidermek için hayata geçirilen Tarımsal Sulama Kanalı Projesinin çalışmaları Savur ilçesinde başladı.

Birçok alanda yeni projelerle Mardinli vatandaşlara hizmet eden Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanda istihdam ve üretimin artırılabilmesi için Tarımsal Sulama Kanalı Projesi kapsamında Savur ilçesi Başkavak Mahallesi'nde yapacağı sulama kanalı çalışmalarına başladı. Tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve verimliliği artırarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamak için GAP ile yürütülen projeden 400 çiftçinin faydalanması hedeflenmekte. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki sulama kanalı, faaliyete girdiğinde bin hektarlık alanın sulanması sağlanacak.

Çiftçinin ekonomik büyük kolaylık sağlayacak proje ile su kaybının önüne geçilerek tasarruf sağlanmış olacak. - MARDİN