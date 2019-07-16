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Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

2 saat önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sarı, ziyaretinde idareciler ve personelle bir araya gelerek, genel değerlendirme toplantısı yaptı.
Aldıkları kararlarda öğretmenlerin ve personelin görüşünü önemsendiklerini dile getiren Sarı, "Eğer biz büyük bir aileysek, öğretmenlerimizin seslerine kulak vermemiz lazım. Geldiğim günden beri, sahadan yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızı ziyaret edip onlarla birlikte çalışıyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.
Yakup Sarı, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:07 Kaynak: AA
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