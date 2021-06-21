Savur ilçesinde grup yolu tamamlandı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinin İçören-Ormancık-Akyürek Grup yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetini yerine getirmek amacıyla başlattığı yol çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Savur ilçesi İçören-Ormancık-Akyürek 5 bin 500 metre grup yolunda sulama, serme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından birinci kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.
Serimi yapılan ikinci kat sathi kaplamanın ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.
Kaynak: AA
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