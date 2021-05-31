Savur'un "Yeşilsuyu" normalleşmenin ardından misafirlerini ağırlamak istiyor - Son Dakika

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan Yeşilsu mesire alanı, normalleşmenin ardından doğal güzellikleri ve kaynak suyu ile misafirlerini ağırlamak istiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, özellikle hafta sonlarının yoğun ziyaretçilerin ağırlandığı alanda kurulu sosyal tesisler hazırlıkların tamamladı.

İşletmeler vatandaşların soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenerek doğal yaşamın keyfini çıkarmaları için piknik alanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenleyerek temizliklerine yaptırdı.

Tam normalleşmenin ardından bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

İşletmecilerden Ahmet Sarıyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerinin yaklaşık 20 yıldır halka hizmet verdiğini söyledi.

Herkesin ailece gelip dinleneceği piknik yapabileceği tesislerini salgın nedeniyle tahtların ve oturma alanlarının mesafeli ailece oturulabilecek şekilde ayarladıklarını kaydeden Sarıyıldız, şöyle dedi:

"Savur Mardin'in en güzel ilçelerinden biri. Gerek doğası gerek suyu gerekse tarihi evleriyle herkesin görmesi gereken şirin bir ilçemiz. 1 haziran sonrası için bütün tahtlarımızı sosyal mesafeyi uygun şekilde hazırladık. Cumhurbaşkanımızın açıklamışını bekliyoruz. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlığımızı bitirdik. Bütün misafirlerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyor ve herkesi Yeşilsuya bekliyoruz. "

İlçe sakinlerinden Hatice Özkan da Savur'un yeşil alanlarıyla kentin en gözde ilçelerin başında geldiğini kaydetti.

Özellikle Yeşilsu üzerinde kurulu tesislerde hafta sonları tedbirlere uyarak piknik yapmayı istediklerini kaydeden Özkan, "Suyu çok serin, havası çok temiz ve çok güzel bir yer. Çok güzel tahtlarımız da var. Buralarda piknik yapmayı gerçekten çok özledik." Dedi.

Yaren Yıldız da piknik yapmayı çok özlediklerinin altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından güzel mesajlar beklediklerini kaydetti.