Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak

7 saat önce

Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak.

Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak, System.String[]

Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde 10 ilçe kongresi gerçekleştireceklerini söyledi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"İlçe kongrelerimizi inşallah milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız, üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Allah bizleri utandırmasın, yolumuzu açık etsin. Bizleri ve milletimizi şer odaklarından muhafaza etsin. 22 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz Savur ve Ömerli kongrelerimize halkımızı bekliyoruz."

AK Parti, Mardin, Ömerli, Savur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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