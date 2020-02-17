Savur ve Ömerli'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

"İlçe kongrelerimizi inşallah milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız, üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Allah bizleri utandırmasın, yolumuzu açık etsin. Bizleri ve milletimizi şer odaklarından muhafaza etsin. 22 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz Savur ve Ömerli kongrelerimize halkımızı bekliyoruz."

Savur ve Ömerli 'de AK Parti ilçe kongreleri 22 Şubat'ta yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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