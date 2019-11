SAY kodlu emekli polise 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen 'SAY' kodu iddiaları ile tutuksuz yargılanan emekli polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.B. ve avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında emekli polis H.B.'nin 'SAY' kodu ile kodlandığı tespit edildi. Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' kodunda ismi geçen tutuklu sanık H.B. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz emekli polis H.B.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. - KAYSERİ