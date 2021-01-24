Saya Grup, elektrik motorları sektöründe büyümesini sürdürüyor - Son Dakika

Saya Grup, elektrik motorları sektöründe büyümesini sürdürüyor

24.01.2021 10:13
Saya Grup, elektrik motorları sektöründe büyümesini sürdürüyor, System.String[]

Folkart, Pharmactive, Volt Motor ve Volt Teknoloji gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Saya Grup, 1964 yılında Konya'da kurulan Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 66'sını satın aldı.

Folkart, Pharmactive, Volt Motor ve Volt Teknoloji gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Saya Grup, 1964 yılında Konya'da kurulan Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 66'sını satın aldı.

Saya Grup'tan yapılan açıklamada, inşaat, ilaç ve yüksek teknoloji sanayinde marka şirketleri ile faaliyet gösteren grubun, elektrik motorları sektöründe büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

Sanayi üretiminde derinleşen Saya Grup'un, elektrik motorları üretiminin yanı sıra redüktör sanayinde de önemli bir adım atarak Konya'da 1964 yılında kurulan Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 66'sını satın aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin aydınlık ve güçlü yarınlarının üretimle şekilleneceğinin bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve 'güçlü değerler güçlü gelecek' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnsanı merkezine alan bir anlayışla büyüyor, bu anlayış çerçevesinde şekillendirdiğimiz yol haritamızla ülkemize değer katmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan Ar-Ge, ihracat ve istihdama katkıda bulunurken, eğitim ve sosyal dayanışma politikalarını destekleyen, yaşam kalitesini yükselten alanlara yatırım yapmaya da devam ediyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda sanayi üretiminde derinleşme stratejimize yeni bir halka ekliyoruz. Ülke ekonomimize değer katan önemli şirketlerden Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret AŞ ile hayallerimizi birleştiriyoruz. Saya Grup, Öztekfen Redüktör AŞ'nin hisselerinin yüzde 66'sını satın ve devraldı. Devralmanın amacı, Öztekfen Redüktör AŞ'nin operasyonel verimliliğini ve ticari etkinliğini artırarak elektrik motorunda olduğu gibi, redüktör pazarında katma değer yaratmaktır."

Satın almayla Volt Motor, gücüne güç kattı

Verilen bilgiye göre, 2011 yılından bu yana Saya Grup iştirakleri arasında yer alan Volt Motor, Öztekfen Redüktör'ün yüzde 66'sının satın alınmasıyla birlikte gücüne güç katmış oldu. Son 10 yılda gerçekleştirdiği yeni teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları sonucu 56 tip gövdeden 355 tip gövdeye ve 450 Kw güçteki ürün gamına ulaşan Volt Motor, Türkiye'nin en büyük elektrik motor üreticileri arasında yer alıyor. 16 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve üretimde olduğu gibi, ihracatta ve ciroda da Türkiye'nin bir numaralı uluslararası motor markası olmayı amaçlayan şirketin 45 bin metrekarelik üretim alanı ve 700'ü aşkın çalışanı bulunuyor.

Saya Grup, bünyesindeki Folkart, Pharmactive İlaç, Livamine, Volt Motor, Volt Teknoloji şirketleri ve 2 binin üzerindeki çalışanı ile birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Öztekfen Redüktör'ün satın alınması ile üretim alanında derinleşmesini sürdüren Saya Grup, 2023 yılına gelindiğinde toplam cirosunun en az yüzde 25'ini ihracattan sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak için de Ar-Ge ve kurum içi eğitimlere önemli kaynak ayırıyor.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Konya, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Saya Grup, elektrik motorları sektöründe büyümesini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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