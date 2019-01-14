Son Dakika Haberleri: Saya Grup, Paperwork ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Saya Grup, Paperwork ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

Saya Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü Ercan Enöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Saya Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü Ercan Enöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

1950 yıllarında kurulan köklü bir şirket olan Saya Grup bünyesinde görev alan Ercan Enöz, PaperWork ile yollarının nasıl kesiştiğini ve çalışma sonuncunda sağladıkları kazanımları örnekler vererek anlattı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 

TV, Sektörel, Ekonomi
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