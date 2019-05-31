Son Dakika Haberleri: Sayaç okurken iki kişinin hayatını kurtardı
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Sayaç okurken iki kişinin hayatını kurtardı

1 saat önce

İzmir'de sayaç okumaya gittiği evde çıkan dumanı fark ederek içeride uyuyan baba ve oğlunun hayatını kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız'a ödül verildi.

Sayaç okurken iki kişinin hayatını kurtardı, System.String[]
İzmir'de sayaç okumaya gittiği evde çıkan dumanı fark ederek içeride uyuyan baba ve oğlunun hayatını kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız'a ödül verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinde sayaç okuma personeli olarak görev yapan Ali Akyıldız, görevini yerine getirirken iki katlı müstakil evden çıkan dumanı fark etti. İçeride uyuyan Açıkgöz ailesinin fertlerinden 4 yaşındaki Mert'in imdat çığlıklarını duyan Ali Akyıldız kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı yanmaya başladığı için müdahale edemedi. Camlardaki demir parmaklıkları ve camı kıran Ali Akyıldız, baba ve küçük oğlunu kurtardı.

"İki insanın hayatını kurtarmak en büyük ödül"

GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, gösterdiği büyük kahramanlığı şirketi tarafından da ödüllendirilen Ali Akyıldız için plaket takdim etti ve tebrik edip teşekkürlerini iletti. Ali Akyıldız duygularını, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz" sözleri ile ifade etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:24 Kaynak: İHA
Tire, İzmir, Ali Akyıldız, Güncel
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