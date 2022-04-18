Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
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Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı

18.04.2022 15:53
Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, DEDAŞ'ın okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, DEDAŞ'ın okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı. Çıkan olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Suruç ilçesindeki bazı mahallelerde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşıma kararı aldı. Daha önceleri kapı önlerinde olan elektrik okuma sayaçlarının direklere çıkartılmasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından ise Polisin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olaylarda savaş meydanlarını andıran görüntü - ŞANLIURFA

Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı
Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı
Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı
Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı

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Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sayaçlar direklere taşındı: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
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