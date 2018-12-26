Son Dakika Haberleri: Sayaçların Tamir ve Ayar Ücretleri

Sayaçların Tamir ve Ayar Ücretleri

1 saat önce

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

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Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektri·k ve Gaz Sayaçları Tami·r ve Ayar Ücret Tari·fesi· Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak.

Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için ise 11,1 lira ile 431 lira arasında ücret tahsil edilecek.

Tebliğ, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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