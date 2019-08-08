Sayan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
2 saat önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Savcı Sayan
, İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Karabulut'a ziyarette bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Prof. Dr. Karabulut'un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.
'Doğudan yükselen Işık' sloganı ile geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Sayan ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Ağrı'nın öğrenci kenti olması için tüm paydaşlarla el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, üniversite öğrencilerinin yeni Eğitim-Öğretim döneminde şehir içi ulaşımından ücretsiz olarak yararlanmaları konusundaki kararından dolayı Başkan Sayan'a teşekkür etti. - AĞRI
Yabancı uyruklu şahıs 'Savcıyım' deyip 43 bin TL dolandırdı 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler