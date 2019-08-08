Son Dakika Haberleri: Sayan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Sayan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret

2 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Sayan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut'a ziyarette bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Prof. Dr. Karabulut'un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.

'Doğudan yükselen Işık' sloganı ile geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Sayan ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ağrı'nın öğrenci kenti olması için tüm paydaşlarla el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, üniversite öğrencilerinin yeni Eğitim-Öğretim döneminde şehir içi ulaşımından ücretsiz olarak yararlanmaları konusundaki kararından dolayı Başkan Sayan'a teşekkür etti. - AĞRI
Savcı Sayan, Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı uyruklu şahıs 'Savcıyım' deyip 43 bin TL dolandırdı
95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]