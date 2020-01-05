Saydikmer'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saydikmer'de ev yangını - Son Dakika

Saydikmer'de ev yangını

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evin mutfak bölümünde çıkan yangında mutfak tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evin mutfak bölümünde çıkan yangında mutfak tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.


Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Seydikemer Bağlıağaç Mahallesi Ali Kahyalar Mevkiindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tek katlı betonarme binanın mutfak bölümü yangın sonrası tamamen yanarken kullanılmaz hale geldi. Hol v oturma odasında ise is nedeniyle zarar gördü. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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