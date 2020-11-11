'SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM'

TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde

temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan

takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor. Oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi

Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke

ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir.

Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak

yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.& ;