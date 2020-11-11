'SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM'

TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde
temizlik takıntısı Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Twitter'dan
takipçilerinin temizlik sorularına cevap veriyor. Oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi
Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke
ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir.
Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak
yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.& ;
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