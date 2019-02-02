Son Dakika Haberleri: Şayettin Ceylancı, Güven Tazeledi

Şayettin Ceylancı, Güven Tazeledi

55 dakika önce

Özalp Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Şayettin Ceylancı kazandı.

Şayettin Ceylancı, Güven Tazeledi, System.String[]
Özalp Ziraat Odası Başkanlık seçimini, mevcut başkan Şayettin Ceylancı kazandı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonu'nda, Ziraat Odası Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ceylancı yeniden Özalp Ziraat Odası Başkanı seçildi.

Ceylancı, çiftçinin hakkını, hukukunu, menfaatini savunmakla mükellef olduğunu ve bunu da layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:49 Kaynak: AA

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