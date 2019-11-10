Son Dakika Haberleri: Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar
Son Dakika Güncel Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar

Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar

6 saat önce

Zonguldak'ta bir grup öğretmen, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar, System.String[]

Zonguldak'ta bir grup öğretmen, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.


Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Liman Caddesi'nde bir araya gelen grup hazırlık yaptıktan sonra yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup, denizden Türk bayraklı Atatürk posteri çıkarttı. Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım, Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dediler. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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