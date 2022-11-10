Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

10.11.2022 12:03
Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulurken, o anlara trafikte yakalanan 6 araç sürücüsü zincirleme trafik kazasına karıştı.

Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulurken, o anlara trafikte yakalanan 6 araç sürücüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya'da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Zamana trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar da yollarda araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu. Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Hazine ve Maliye Bakanlığından EYT'lilere heyecanlandıran iddiaya yalanlama geldi
12:28 Azerbaycan ve Türkiye'den gazetecilerin buluştuğu gecede Haberler.com'a anlamlı ödül
12:18 14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi
12:02 Bursa'daki yangında ölen 8 çocuktan 2'si hakkında kahreden detay!
11:46 588 milyon liraya imza atan yıldız futbolcu şimdi günlük 84 liraya çalışıyor
11:41 Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde dikkat çeken slogan! CHP tepki göstermişti
11:36 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu
11:32 Rüşvet iddialarına ilişkin Ataşehir Belediyesinden açıklama: Görevine son verildi
11:30 İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer, İmparator ile neden küstüklerini anlattı: Birbirimize gıcık oluyoruz
10:45 Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 13:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Saygı duruşu sırasında yaşanan zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement