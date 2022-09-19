ŞIRNAK- 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör'ün konuşması

Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakılması - Şırnak

Şırnak Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende konuşan Şırnak Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, vatanın bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin şanlı tarihinin bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti.

Güngör, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Türk milleti var olduğu günden bu yana ülkesine, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı 7'den 70'şe canı pahasına mücadele etmiştir. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Program, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nda karanfil bırakılması ve dua ile son buldu.

Gaziler Günü gerçekleştirilen törenle kutlandı