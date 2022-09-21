Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın konuşması

AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi Başkentte "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" konferansı düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı:

"AB üyelik perspektifi çok önemli ve değerli. Hatta şunu bile söyleyebilirim; AB üyelik perspektifi, AB üyeliğinden bile daha değerli"

ANKARA - "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" projesinin kapanış töreni ve konferansı başkent Ankara'da düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi iş birliğinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile yürütülen projenin değerlendirilmesi gün boyunca düzenlenecek panellerle yapılıyor.

Projenin kapanış konferansının açılış törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve aralarında projenin uygulandığı 10 pilot ildeki 110 okulda görev yapan temsilciler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar katıldı.

" Türkiye'nin AB üyelik perspektifi AB üyeliğinden bile daha değerli"

Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde son zamanlarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ön planda olduğuna işaret ederek "Ama aslında en belirleyici konu Kopenhag Siyasi Kriterleridir, Türkiye'nin demokratik düzeni, demokratik görüntüsüdür. " ifadesini kullandı.

Bugün Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde demokrasiyle ilgili olumsuzluklar görüldüğüne, üye ülkelerin Kopenhag Siyasi Kriterlerinden uzaklaştığına dair eleştiriler olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Bunların aşılması lazım." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde Kopenhag Siyasi Kriterlerinin yerine getirilmesi ve 23. Faslın açılması konusunda ısrarcı olduğunu belirterek "Burada tabii şuna vurgu yapmak istiyorum. Bu süreçte gerçekten AB üyelik perspektifi çok önemli ve değerli. Hatta şunu bile söyleyebilirim AB üyelik perspektifi AB üyeliğinden bile daha değerli."

Söz konusu perspektifin aday ülkelerin demokrasilerini güçlendirme sürecinde önemli reformlar yapmasını ve mesafe almasını sağladığını kaydeden Kaymakcı, Türkiye'nin de bu süreçte "sessiz devrim" yapan bir ülke olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye'nin demokrasisini güçlendirme sürecinde askeri darbelerle kesintilerin oluştuğuna işaret ederek bu süreçte idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile 15 Temmuz demokrasi şehitlerini rahmetle andı.

Kaymakcı ayrıca projeye de değinerek bu çerçevede öğrenci öğretmen ilişkilerini, Türkiye'deki öğretmenler ile Avrupa ülkelerindeki öğretmenlerin ilişkilerini gözlemlediklerine işaret ederek "Bunları ben çok değerli buluyorum." diye konuştu.

Projenin tamamlanmasının, sonlanması anlamına gelmeyeceğini kaydeden Kaymakcı, bu projenin daha da büyüyerek yaygınlaşması anlamına geleceğini umut ettiğini söyledi.

"İnsan hakları kavramı eğitim hayatında güçlendirilmeli"

AB Delegasyon Başkanı Landrut demokratik toplumlarda bu tip eğitimlerin çok önemli rol oynadığına işaret ederek bu uygulamalarla aslında toplumun tamamında yaygınlaştırılacak bir sürecin de başlamış olacağına dikkat çekti.

Demokratik kültürün eğitim aracılığıyla iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Landrut, kapanış töreni yapılan projenin, çok geniş bir çerçevede farklı araçlarla bu amaca hizmet ettiğini belirtti.

Landrut, 4 yıldır süren projenin devam etmesine çok önem verdiklerini ve eğitimde eşitliğin sağlanmasına yol açacak uygulamaların sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayarak "İnsan hakları kavramı eğitim hayatında güçlendirilmeli" dedi.

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" projesi, eğitim sistemindeki demokratik okul kültürünü güçlendirmek, temel hak ve özgürlüklerin yanında evrensel değerlerin ön planda olduğu bir okul ortamı sağlanmasını amaçlıyor.

Demokrasi, insan hakları gibi kavramların küçük yaşta edinilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla 4 yıldır uygulamada olan projede 240 öğretmene 120 saatin üzerinde eğitimler verildi.

Eğitim alan öğretmenler de görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere iki gün süren eğitimler verdi. Böylece proje kapsamında ulaşılan öğretmen sayısı 5 bini geçti.