Saygı Günleri Anı Kitap Buluşması'nda Bir Vefa Örneği Sergilendi

Bartın Üniversitesi'nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği "Saygı Günleri Anı Kitap Buluşması 'Prof. Dr. Nevzat Kor'" etkinliğinde birbirinden değerli konukların katımıyla bir vefa örneği sergilendi.

Bartın Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen röportajlar kitaplaştırıldı. "Saygı Günleri 'Prof. Dr. Nevzat Kor'" adlı anı kitabının yayımlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde "Saygı Günleri Anı Kitap Buluşması" gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi'nin FSM Üniversitesi iş birlikteliğinde düzenlendiği etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 26. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, Tarım ve Orman önceki Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yıldız, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, milletvekilleri, Rektörler, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, akademisyenler, iş insanları ve Prof. Dr. Nevzat Kor ile ailesi katıldı.



Program Prof. Dr. Cevat Akşit tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duayla başladı. Akşit ardından yaptığı konuşmada Prof. Dr. Nevzat Kor'un bilime sunduğu katkılardan ve yetiştirdiği insanlardan bahsederek "İslam'da 'Sadaka-i Cariye' diye bir şey vardır. Yani İslam'da kapanmayan bir defterden bahsedilmektedir. İnsanlar yaptıkları faydalı işlerle amel defterine sevap yazdırırken; yetiştirdiği insanların yaptığı faydalı işlerle de bu sevaptan alıyorlar. İşte Nevzat Kor hocamızda hem bilime sunduğu hem de yetiştirdiği insanlarla kapanmayacak bir amel defterini kendisine açmıştır." dedi.



"Nevzat Kor, irfan ordumuza binlerce nefer kazandırmıştır"



TBMM 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise yaptığı konuşmada "Üniversiteler sadece ders veren kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kaynakların en verimli şekilde değerlendirildiği, ülkemizi iyi seviyelere çıkarmak için projelerin üretildiği kurumlardır. İşte Nevzat Kor bunu yapmış ve sadece bununla yetinmeyip çok değerli insanları ülkemizin irfan ordusuna kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.



Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen "Saygı Günleri" etkinliğiyle önemli bir vefa örneğinin gösterildiğini de kaydeden Kahraman, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun ile birlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Kahraman, "Sevgili Peygamberimizin 'İlim mü'minin yitik malıdır, onu nerede bulursa alsın' diyerek bizi ilme teşvik etmiştir. Hz. Ali Efendimiz de 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek ilmin kıymetini en veciz şekilde vurgulamıştır. Nevzat Kor hocamız değil bir harfi, 29 harfi gençlerimize öğreterek ülkemizin her sahada kalkınmasını gerçekleştirmek hususunda öncü bir isim olmuştur." diye konuştu.



"Prof. Dr. Nevzat Kor hocamızı anlatmaya kelimeler yetmez"



Prof. Dr. Nevzat Kor'un öğrencisi Tarım ve Orman önceki Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise anılarından bahsederek başladığı konuşmasında "Prof. Dr. Nevzat Kor, ülkemize büyük hizmetleri olan binlerce talebe yetiştirmiş, çok değerli bir hocamızdır. Akademik hayata kazandırdığı kişilerden biri de benim. Bu doğrultuda hocaların hocası Prof. Dr. Nevzat Kor'a saygı çerçevesinde tertip edilen bu etkinliklerin oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Hocamı anlatmaya kelimeler yetmez. Kendisi bir deryadır. Nevzat Kor gibi değerleri birer numune-i imtisal olarak gençlere tanıtmak, gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak ve farkındalık oluturacaktır. Çünkü Nevzat Kor'dan benim de öğrendiğim ve gençler için teşvik edici olan birçok şey var. Çalışkanlık, prensip sahibi olmak, disiplin, sabır bunlardan sadece bir kaçı. En önemli düsturlarından biri de her zaman büyük düşünmektir. Daha büyük planlamak ve büyük düşünmek. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi'nin bu gayretini önemli buluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Kula vefası olmayanın, Hakk'a vefası olmaz"



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise 'Kula vefası olmayanın, Hakk'a vefası olmaz' anlayışıyla yola çıkarak düzenlediğimiz etkinliklerle; bilime katkılarıyla ufkumuzu açan, insanlığa katkı sunmak için ter akıtan, akıttığı terle hepimize örnek olan kişileri öğrencilerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi.



Rektör Uzun, "Gelenekselleştirdiğimiz ve yedincisini düzenlediğimiz 'Çeşm-i Cihan Sohbetleri' ile alanında çok değerli bilim insanlarını üniversitemizde ağırladık, öğrencilerimizle buluşturduk. 24 Kasım 2017 tarihinde düzenlediğimiz 'Saygı Günleri'nde ise üzerinde yaşadığımız toprakların en verimli bilim insanlarından olan Nevzat Kor'u Bartın Üniversitesi'nde misafir etmenin onurunu yaşadık. Türkiye'nin çeşitli illerden gelen onlarca konuğumuzu ağırlamaktan, böylesine önemli bir bilim insanını gelecek nesillere tanıtma, kıymetli öğütlerini öğrencilerimizle buluşturma fırsatını bulmaktan büyük gurur duyduk. Etkinliğimiz kapsamında hazırladığımız belgesel ile birlikte gerçekleştirilen söyleşinin katılımcılarda bir iz bıraktığını, onlarda bir tebessüm oluşturduğu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bugün ülkemiz küresel bir güç haline geldiyse, özgüven içerisinde başımız dik bir şekilde geleceğe umutla bakıyorsak bunda Nevzat Kor hocamız ve kendileri gibi değerlerin katkısı büyüktür. Böylesine değerli bilim insanlarını mümkünse hayatta iken anmak, onların hikayelerini gelecek nesillere aktarmayı kendimize bir borç biliyoruz. Vatan aşkını her çalışmasına ilmek ilmek işleyerek somutlaştıran saygıdeğer hocamıza ailesi ve tüm sevdikleriyle beraber Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluk içinde uzun bir ömür diliyorum." şeklinde konuştu.



"Ülkemiz için önemli değerleri ağırlamaktan mutluyuz"



FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da 'Saygı Günleri Buluşması' etkinliğine ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemiz bilim ve erdem noktasında yetiştirdiği birçok değeri bulunuyor. Üniversite olarak bizim gayretlerimizden biri de bu değerlerle öğrencilerimizi buluşturmak ve geleceklerine dair öğrencilerimizin hayatlarına dokunabilmek. Bu noktada da Prof. Dr. Nevzat Kor hocamızı ağırlamaktan, O'nun onuruna yapılan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduk. Ülkemizin gelişimine ve bileme sunduğu katkılardan dolayı Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.



Katılımcılar düşüncelerini paylaştı



Yapılan konuşmaların ardından Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlığa modaratörlüğünde program devam etti. Etkinliğin bu kısmında söz alan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 26. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve Yükseköğretim Kurulu önceki Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan; Prof. Dr. Nevzat Kor ile ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştılar.



Nevzat Kor teşekkür ederek, temennilerde bulundu



Etkinlikte son olarak konuşan Prof. Dr. Nevzat Kor, Bartın ve İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun ile birlikte emeği geçenlere ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



Yaklaşık 30 yılı akademik faaliyetler ve 32 yılı da mesleki uygulama çalışmalarıyla geçen Prof. Dr. Kor, hayatı boyunca biriktirdiği bazı hatıralarını anlatarak "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Akademik hayatımda yetiştirdiğim öğrencilerimden çok sayıda profesör, dekan, rektör, genel müdür, müsteşar, milletvekili hatta bakan olanlar, önemli firmalarda görev yapanlar var. Onların ülkemize olan hizmetlerinden daima gurur duyuyorum ve bunu nasip eden Cenab-ı Hakk'a hep şükrediyorum. Hayatım boyunca ülkemin hep iyi yerlerde olmasını dert edindim. Yaptığım seyahatlerde ülkemizin durumunu gözden geçirdim ve bir üzüntü duydum. Bu üzüntüm beni hep çalışmaya sevk etti ve elimden gelen gayreti gösterdim. Öğrencilerimden ve herkesten ülkemiz için ve insanlık için iyi işler yapmalarını istedim ve istemeye de devam ediyorum." dedi.



Etkinlik Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun'un Prof. Dr. Kor'a kitabı takdim etmesi ve FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Andı'nın Prof. Dr. Kor ile Rektör Uzun'a teşekkür plaketini vermesinin ardından son buldu. - BARTIN

