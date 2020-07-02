Saygılı'dan çağrı: "Hilal olsun Türkiye hilal olsun Adana" - Son Dakika

Saygılı'dan çağrı: "Hilal olsun Türkiye hilal olsun Adana"

Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan bağışları konserve olarak hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak, bayram bereketini yıl boyuna yayan Türk Kızılayı bu yılki kurban bağış kampanyasının startını verdi.

Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan bağışları konserve olarak hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak, bayram bereketini yıl boyuna yayan Türk Kızılayı bu yılki kurban bağış kampanyasının startını verdi.

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Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kurban bağışının yurtiçi 1.050 TL, yurtdışı için 850 TL olarak belirlendiğini belirterek, hayırsever Adanalıları bağış yapmaya davet etti.

Başkan Saygılı, ihtiyaç sahiplerinin kaşığına lokma, sofrasına katık olmak isteyenlere çağrıda bulunurken, "Nerede ihtiyaç sahibi varsa nerede bir sıkıntılı insan varsa dokunmayı milletimiz adına görev biliyoruz. Tüm dostları Kızılaya bağış yapmaya davet ediyorum. Kızılay bir telefon kadar size yakın. Hilal olsun Türkiye, hilal olsun Adana diyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adanalı hayırseverlerin Kızılay'ın iyilik kervanına katılacağını umut ediyorum" dedi.

Saygılı, "Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla başlattıkları kurban bağışı kampanyasında amaçlarının her ilde olduğu gibi Adana'da da çok sayıda vekalet alarak ibadetlerine uygun kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Kızılay'ın hilalinin ihtiyaç sahibi her haneye ulaşmasını hedeflediklerini belirten Saygılı, bu yıl yine her yıl olduğu gibi Türk Kızılay'ının delegasyonu olan 14 ülkede vekalet sahipleri adına kurban keseceklerini vurguladı. Saygılı, modern kesimhanelerde vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edeceğini bildirdi.

Saygılı, kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutulara konularak, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Başkan Saygılı, bağış yapmak isteyenlerin Türk Kızılay Adana Şubesine 03224571923 numaralı telefondan ulaşabilecekleri gibi IBAN TR 3600 0100 1783 0000 1868 5406 hesabına açıklama yapılarak ya da 168 çağrı merkezinden telefon bankacılığı yoluyla da bağış yapabileceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Türkiye, Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saygılı'dan çağrı: 'Hilal olsun Türkiye hilal olsun Adana' - Son Dakika

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